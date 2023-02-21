Нефть Brent дешевеет на опасениях относительно замедления мировой экономики

9 просмотров

Цены на нефть марки Brent упали во вторник, поскольку опасения, что замедление мировой экономики приведет к снижению спроса на топливо, побудили инвесторов фиксировать прибыли предыдущего дня. Об этом пишет Reuters. Как изменились цены По состоянию на 07:50 по Гринвичу нефть марки Brent подешевела на 66 центов, или на 0,8%, до 83,41 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI на март, срок действия которых истекает во вторник, выросли на 4 цента, или на 0,1%, до 76,38 доллара. Причины изменения цен Трейдеры ожидают протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится в среду, после того, как последние данные по базовой инфляции повысили риск того, что процентные ставки останутся высокими дольше.

Фьючерсы на нефть WTI не были заключены в понедельник из-за государственного праздника в США. Апрельский контракт WTI, наиболее активный в настоящее время, подорожал на 23 цента до $76,78.

"Brent находится в середине торгового диапазона с конца декабря между 78 и 88 долларами за баррель, при этом некоторые инвесторы фиксируют прибыль из-за опасений относительно дальнейшего повышения процентных ставок в США, в то время как другие сохраняют "бычьи" настроения, надеясь на восстановление спроса в Китае", - сказал Сатору Йошида, сырьевой аналитик из Rakuten Securities.

"Рынок, скорее всего, останется в узком диапазоне до тех пор, пока не появятся более четкие признаки будущего направления монетарной политики США и пути экономического восстановления в Китае", - сказал он.

Поскольку импорт нефти в Китай, вероятно, достигнет рекордного уровня в 2023 году, а спрос со стороны Индии, третьего крупнейшего импортера нефти в мире, растет на фоне сокращения поставок, все внимание сейчас приковано к денежно-кредитной политике в США, крупнейшей экономики мира и крупнейшего потребителя нефти.

Некоторые аналитики говорят, что цены на нефть могут вырасти в ближайшие недели из-за недостаточного предложения и восстановления спроса, несмотря на повышение процентных ставок в США.

"Китайский спрос на российскую нефть вернулся к уровню, который наблюдался в начале войны в Украине, - заявил аналитик OANDA Эдвард Мойя.

"Запад будет пытаться давить на Китай и Индию, чтобы они искали альтернативные источники, что должно удержать рынок нефти в напряженном состоянии", - резюмировал он.

Экономическая правда