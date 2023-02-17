Нефть завершает неделю снижением на 2,5% на фоне опасений относительно повышения ставок в США

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Цены на нефть снизились на 2,5% за неделю, поскольку сильные экономические данные США усилили опасения, что ФРС еще больше ужесточит монетарную политику для преодоления инфляции, что может ударить по спросу на топливо. Об этом пишет Reuters. Как изменились цены Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 96 центов, или на 1,13%, до 84,18 доллара за баррель к 07:44 по Гринвичу в пятницу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряли 97 центов, или 1,24%, снизившись до 77,52 доллара. Оба бенчмарка направлялись к еженедельному снижению более чем на 2,5%. Причины снижения цен Данные показали, что индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 0,7% в январе после снижения на 0,2% в декабре. Между тем, согласно опросу Reuters, количество заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось до 194 000, по сравнению с прогнозом в 200 000.

"Сильные данные из США усилили беспокойство относительно повышения ставок и вызвали рост доходности казначейских облигаций США, что повлияло на цены на нефть и другие сырьевые товары", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тина Тенг, аналитик CMC Markets, отметила, что рост запасов нефти в США до 17-месячного максимума свидетельствует о том, что спрос ослабевает, что приводит к снижению цен.

"Цены на нефть также снизились из-за снижения рисков после распродажи на Уолл-стрит после выхода данных по индексу потребительских цен и сильного доллара США", - сказала Тенг.

В течение последних недель цены на нефть колебались между опасениями рецессии в США на фоне повышения ставок для борьбы с инфляцией и надеждами на рост спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило на этой неделе, что Китай обеспечит почти половину роста спроса на нефть в этом году после того, как он ослабил свои ограничения в связи с COVID-19, но ограничение добычи странами ОПЕК+ может означать дефицит предложения во втором полугодии.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что текущее соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки будет зафиксировано до конца года, добавив, что он остается осторожным относительно китайского спроса.

Экономическая правда