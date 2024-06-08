Все разделы
Укр / Рус

Приглашаем на первый за время большой войны Банковский форум

Билеты

Саудовцы заявили, что передадут около 60% акций крупнейшей нефтяной компании мира Aramco иностранным фондам

Суббота, 8 июня 2024, 17:40 - Владимир Туник-Фриз

Иностранные инвесторы смогут купить около 60% акций крупнейшей нефтяной компании мира Aramco, в рамках сделки по продаже акций на сумму 11,2 млрд долл. 

Об этом сообщает Bloombeg.

Сделка вызвала значительный интерес со стороны США и Европы. 

Предложение было закрыто в четверг 6 июня, Саудовская Аравия получит не менее 11,2 миллиарда долларов, не считая избыточного распределения - деньги, которые помогут профинансировать многотриллионный толчок к трансформации экономики.

Реклама:

Окончательная цена была ближе к нижней половине предложенного диапазона от 26,70 риалов до 29 риалов, хотя акции Aramco торговались ниже верхней границы с момента объявления сделки и были закрыты на уровне 28,30 риалов в четверг.

Правительство Саудовской Аравии владеет около 82% акций Aramco, тогда как Государственный инвестиционный фонд владеет еще 16% акций. Королевство останется основным акционером и после размещения акций.

Экономическая правда

Реклама:
Саудовская Аравия нефть компании инвестиции
Реклама:
Материалы по теме
Продажа акций саудовского энергогиганта Aramco стала одной из крупнейших в мире 31 мая 2024, 12:16
Развитие ИТ: тысяча и одна арабская возможность 29 мая 2024, 08:14
Саудовская Аравия планирует многомиллиардную продажу акций своего энергогиганта Aramco 27 мая 2024, 15:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте