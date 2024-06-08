Саудовцы заявили, что передадут около 60% акций крупнейшей нефтяной компании мира Aramco иностранным фондам

Иностранные инвесторы смогут купить около 60% акций крупнейшей нефтяной компании мира Aramco, в рамках сделки по продаже акций на сумму 11,2 млрд долл.

Об этом сообщает Bloombeg.

Сделка вызвала значительный интерес со стороны США и Европы.

Предложение было закрыто в четверг 6 июня, Саудовская Аравия получит не менее 11,2 миллиарда долларов, не считая избыточного распределения - деньги, которые помогут профинансировать многотриллионный толчок к трансформации экономики.

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Окончательная цена была ближе к нижней половине предложенного диапазона от 26,70 риалов до 29 риалов, хотя акции Aramco торговались ниже верхней границы с момента объявления сделки и были закрыты на уровне 28,30 риалов в четверг.

Правительство Саудовской Аравии владеет около 82% акций Aramco, тогда как Государственный инвестиционный фонд владеет еще 16% акций. Королевство останется основным акционером и после размещения акций.

Экономическая правда

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