Франция выделит €200 млн грантовых средств на восстановление критической инфраструктуры Украины

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В Париже между правительством Франции и Украины было подписано грантовое соглашение о привлечении 200 миллионов евро на восстановление и реконструкцию критической инфраструктуры. Из них 60 миллионов будут направлены на восстановление энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как сообщают, согласно условиям подписанного соглашения, 200 миллионов евро предназначены для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру, для восстановления Украины.

Речь идет о таких секторах, как здравоохранение, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотвод, переработка отходов, разминирование, жилищное строительство и цифровые технологии. Реализация проектов в других секторах экономики будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

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По словам президента Франции Эмануэля Макрона, 60 миллионов евро из общей суммы гарантированно будет выделено для восстановления энергетических мощностей.

Напомним:

Франко-немецкая оружейная группа KNDS официально оформляет в эту пятницу, 7 июня, создание дочерней компании в Украине.

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Правительство Франции поддержало предложение США по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, что повысило перспективу заключения соглашения на этой неделе на встрече министров финансов стран "Большой семерки".