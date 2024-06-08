Законодатели штата Нью-Йорк одобрили запрет на сбор и продажу персональной информации несовершеннолетних

Законопроект, ограничивающий сбор и продажу персональных данных несовершеннолетних пользователей получил окончательное законодательное одобрение в Ассамблее штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме этого, в пятницу 7 июня также приняли закон, который запрещает социальным сетям показывать "зависимый" алгоритмический контент пользователям младше 18 лет без согласия родителей.

Как сообщают, согласно законопроекту, который получил название SAFE (Stop Addictive Feeds Exploitation) for Kids Act, пользователи социальных сетей, не достигшие 18 лет, должны получить согласие родителей на просмотр "зависимых" каналов. Это обычно определяется как контент, который поступает от аккаунтов, на которые они не подписаны, но доставляется алгоритмами, разработанными для того, чтобы удержать их на платформе как можно дольше.

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Ожидается, что губернатор штата Кэти Хочул подпишет оба закона.

Она приветствовала эти два мероприятия как "исторический шаг вперед в усилиях по преодолению кризиса психического здоровья молодежи и создания более безопасной цифровой среды для молодых людей".

Социальные медиа-компании, такие как Meta, которая владеет Facebook и Instagram, могут испытать удар по своим доходам.

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Однако компания Meta выразила определенную поддержку законопроекту.

"Хотя мы не согласны со всеми аспектами этих законопроектов, мы приветствуем тот факт, что Нью-Йорк стал первым штатом, который принял законодательство, признающее ответственность магазинов приложений", - говорится в заявлении компании.

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Напомним:

Компания Meta получила 11 жалоб относительно новых правил обучения ИИ, которые используют персональные данные пользователя без согласия. Правила могут противоречить нормам ЕС по конфиденциальности.