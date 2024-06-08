Норвежский фонд благосостояния проголосует против зарплаты Маску на 56 миллиардов долларов

Суверенный фонд Норвегии, один из акционеров Tesla, заявил в субботу, что проголосует против ратификации пакета оплаты труда генерального директора Tesla Илона Маска в размере 56 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным LSEG, фонд является восьмым крупнейшим акционером Tesla и владеет около 0,98% акций компании стоимостью 7,7 миллиарда долларов.

Фонд критически относится к чрезмерной оплате труда генеральных директоров. Он заявил, что ценит "значительную ценность, созданную под руководством господина Маска с момента предоставления разрешения в 2018 году".

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"Однако мы по-прежнему обеспокоены общим размером вознаграждения, структурой с учетом триггеров эффективности, размыванием и отсутствием смягчения риска ключевых лиц.

Мы продолжим искать конструктивный диалог с Tesla на эту и другие темы", - заявили в Norges Bank Investment Management (NBIM), который управляет фондом.

В 2018 году фонд голосовал против этого пакета.

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Норвежский фонд благосостояния также заявил, что проголосует за предложение акционеров, призывающих Tesla принять политику свободы объединений и коллективных переговоров, что является победой профсоюзов, стремящихся утвердить свое влияние на американского автопроизводителя.

Напомним:

Акционеров Tesla предостерегают, что Илон Маск может уйти из компании, если они не заплатят ему $56 миллиардов.

Акционер Tesla подал иск в суд на Илона Маска, обвинив его в инсайдерской торговле, когда он продал более 7,5 млрд долларов акций компании в конце 2022 года.