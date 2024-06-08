Из-за лучшей ситуации в энергосистеме отключения 8 июня начнутся на 2 часа позже - ДТЭК

Лучшая ситуация в энергосистеме позволяет начать отключение электроэнергии в 18:00, а не в 16:00, как сообщалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на информацию Укрэнерго.

Как сообщает ДТЭК, Стабилизационные отключения начнутся с 18:00 вместо 16:00.

По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений с 18:00 и до 24:00.

Реклама:

Напомним:

Раншие сообщали, что в субботу, 8 июня, графики отключений света будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.

После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью в 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Реклама: