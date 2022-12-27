Доля потерь кредитного портфеля может достичь 30% – НБУ

В Нацбанке заявляют, что чистый кредитный портфель банков сокращается: медленно для бизнес-кредитов и стремительно в розничном сегменте. Около 20% кредитного портфеля уже признано неработающим, доля может вырасти до 30%.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности.

В НБУ подчеркивают, что условия работы финучреждений остаются сложными: война затягивается, а Россия продолжает применять тактику террора и разрушает гражданскую инфраструктуру.

"Несмотря на это, финансовый сектор работает бесперебойно: платежи осуществляются своевременно, а клиенты имеют беспрепятственный доступ к собственным средствам. Однако последствия масштабных обстрелов снижают темпы роста спроса на банковские услуги и вызывают дополнительные кредитные и операционные потери банков", - заявили в регуляторе.

В НБУ подчеркивают, что доверие к банковской системе сохраняется.

"Банковская система в целом оставалась высоколиквидной с начала полномасштабной войны, а по отдельным показателям ликвидность достигла рекордных уровней. Кроме сохранения доверия вкладчиков к банкам, этому способствуют регулярные и значительные поступления государственных выплат на банковские счета населения.

В то же время приток новых средств в сектор неравномерный: основные объемы оседают на текущих счетах в государственных банках", - признают в Нацбанке.

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Так, в течение второго полугодия сокращалась доля депозитов в гривневых счетах населения, поэтому срочная структура фондирования ухудшается.

Регулятор призывает банки к повышению ставок по депозитам.

"Это не создает немедленных рисков для банковской системы, но ослабляет устойчивость отдельных банков к возможным резким изменениям настроений вкладчиков. Поэтому финучреждениям следует прилагать усилия для улучшения срочной структуры средств населения, в частности из-за повышения ставок по депозитам", - говорится в позиции НБУ.

При этом, чистый кредитный портфель банков сокращается, отмечают в НБУ: медленно для бизнес-кредитов и стремительно в розничном сегменте.

"Относительно рисков банковского сектора - кредитный риск остается основным. Более того, с учетом дополнительных вызовов, связанных с энергетическим террором, этот кредитный риск только усиливается", - заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, причина сокращения чистого кредитного портфеля - формирование резервов по кредитам, а также погашение ранее выданных займов, что не компенсируется новыми выдачами.

"Падение экономической активности из-за перебоев с поставками электроэнергии и подавленный потребительский спрос в дальнейшем снижают спрос на кредитование. Во время войны ключевую роль в поддержании кредитования играют государственные программы", - объясняют в НБУ.

Отмечается, что банки уже понесли значительные кредитные потери, однако далеко не все реализованные и ожидаемые кредитные убытки признаны.

"Около 20% кредитного портфеля уже признано неработающим или находится в зоне риска - это сопоставимо с июньскими оценками НБУ. В то же время проблемы с электроснабжением будут ухудшать показатели деятельности даже тех предприятий, которые до сих пор вовремя обслуживали кредиты.

Доходы домохозяйства и операционные денежные потоки бизнеса во многих случаях будут недостаточными для полноценного обслуживания кредитов.

Поэтому сейчас есть основания для ухудшения прогноза качества кредитного портфеля - при условии длительного сохранения текущих проблем в энергетике доля его потерь может достичь 30%", - подчеркнули в НБУ.

Экономическая правда