Частка втрат кредитного портфеля може сягнути 30% – НБУ

У Нацбанку заявляють, що чистий кредитний портфель банків скорочується: поволі для бізнес-кредитів та стрімко в роздрібному сегменті. Близько 20% кредитного портфеля вже визнано непрацюючим, частка може зрости до 30%.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність.

У НБУ підкреслюють, що умови роботи фінустанов залишаються складними: війна затягується, а Росія надалі застосовує тактику терору та руйнує цивільну інфраструктуру.

"Незважаючи на це, фінансовий сектор працює безперебійно: платежі здійснюються своєчасно, а клієнти мають безперешкодний доступ до власних коштів. Проте наслідки масштабних обстрілів знижують темпи зростання попиту на банківські послуги та спричиняють додаткові кредитні й операційні втрати банків", - заявили в регуляторі.

У НБУ підкреслюють, що довіра до банківської системи зберігається.

"Банківська система загалом залишалася високоліквідною від початку повномасштабної війни, а за окремими показниками ліквідність сягнула рекордних рівнів. Окрім збереження довіри вкладників до банків, цьому сприяють регулярні та значні надходження державних виплат на банківські рахунки населення.

Водночас приплив нових коштів до сектору нерівномірний: основні обсяги осідають на поточних рахунках у державних банках", - визнають у Нацбанку.

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Так, протягом другого півріччя скорочувалася частка депозитів у гривневих рахунках населення, тож строкова структура фондування погіршується.

Регулятор закликає банки до підвищення ставок за депозитами.

"Це не створює негайних ризиків для банківської системи, але послаблює стійкість окремих банків до можливих різких змін настроїв вкладників. Тож фінустановам варто докладати зусиль для покращення строкової структури коштів населення, зокрема через підвищення ставок за депозитами", - йдеться у позиції НБУ.

При цьому, чистий кредитний портфель банків скорочується, наголошують в НБУ: поволі для бізнес-кредитів та стрімко в роздрібному сегменті.

"Щодо ризиків банківського сектору - кредитний ризик залишається основним. Більше того, з урахуванням додаткових викликів, пов'язаних з енергетичним терором, цей кредитний ризик лише посилюється", - заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

За її словами, причина скорочення чистого кредитного портфеля - формування резервів за кредитами, а також погашення раніше виданих позик, що не компенсується новими видачами.

"Падіння економічної активності через перебої з постачанням електроенергії та пригнічений споживчий попит надалі знижують попит на кредитування. Під час війни ключову роль у підтриманні кредитування відіграють державні програми", - пояснюють в НБУ.

Наголошується, що банки вже зазнали значних кредитних втрат, проте далеко не всі реалізовані та очікувані кредитні збитки визнано.

"Близько 20% кредитного портфеля вже визнано непрацюючим або ж перебуває в зоні ризику – це співставно з червневими оцінками НБУ. Водночас проблеми з електропостачанням погіршуватимуть показники діяльності навіть тих підприємств, які до сьогодні вчасно обслуговували кредити.

Доходи домогосподарства та операційні грошові потоки бізнесу в багатьох випадках будуть недостатніми для повноцінного обслуговування кредитів.

Тож наразі є підстави для погіршення прогнозу якості кредитного портфеля - за умови тривалого збереження поточних проблем в енергетиці частка його втрат може сягнути 30%", - підкреслили в НБУ.

Економічна правда