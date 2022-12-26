НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков

Нацбанк на период действия военного положения уточнил процедуру аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, на период действия военного положения регулятор уточнил:

процедуру аннулирования лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

перечень признаков, свидетельствующих об осуществлении поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности.

"Это сделано с целью усиления защиты интересов вкладчиков и кредиторов небанковских финансовых учреждений, а также юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги", - пояснили в Национальном банке.

В регуляторе добавили, что решение об аннулировании лицензии может быть принято при наличии, в частности, одного из следующих оснований:

невыполнения поставщиком финансовых услуг распоряжения, решения НБУ об устранении выявленных нарушений лицензионных условий;

повторного нарушения предоставителем финансовых услуг лицензионных условий;

выявления факта (фактов) осуществления поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности;

отказа поставщика финансовых услуг в проведении проверки Национальным банком;

несоответствия структуры собственности поставщика финансовых услуг или владельцев существенного участия в нем требованиям законодательства Украины;

применение Нацбанком два и более раз в течение года мер воздействия за нарушение установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) и других.

Отдельно НБУ уточнил порядок и условия аннулирования лицензии в период действия военного положения.

Так, руководители поставщиков финансовых услуг будут приглашаться для участия в заседании Правления НБУ или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг, на котором рассматривается вопрос об аннулировании лицензии.

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Это позволит им оперативно предоставить возражения или необходимые объяснения, пояснили в НБУ.

Кроме этого, Нацбанк уточнил перечень признаков, наличие которых является основанием для вывода об осуществлении предоставителем финуслуг рисковой деятельности.

В частности, такие признаки уточнили для:

всех небанковских финансовых учреждений и юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги;

кредитных союзов;

страховщиков;

финансовых компаний.

Экономическая правда