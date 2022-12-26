НБУ уточнил процедуры аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанков
Нацбанк на период действия военного положения уточнил процедуру аннулирования лицензий и признаки рисковой деятельности для небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, на период действия военного положения регулятор уточнил:
- процедуру аннулирования лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
- перечень признаков, свидетельствующих об осуществлении поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности.
"Это сделано с целью усиления защиты интересов вкладчиков и кредиторов небанковских финансовых учреждений, а также юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги", - пояснили в Национальном банке.
В регуляторе добавили, что решение об аннулировании лицензии может быть принято при наличии, в частности, одного из следующих оснований:
- невыполнения поставщиком финансовых услуг распоряжения, решения НБУ об устранении выявленных нарушений лицензионных условий;
- повторного нарушения предоставителем финансовых услуг лицензионных условий;
- выявления факта (фактов) осуществления поставщиком финансовых услуг рисковой деятельности;
- отказа поставщика финансовых услуг в проведении проверки Национальным банком;
- несоответствия структуры собственности поставщика финансовых услуг или владельцев существенного участия в нем требованиям законодательства Украины;
применение Нацбанком два и более раз в течение года мер воздействия за нарушение установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению) и других.
Отдельно НБУ уточнил порядок и условия аннулирования лицензии в период действия военного положения.
Так, руководители поставщиков финансовых услуг будут приглашаться для участия в заседании Правления НБУ или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг, на котором рассматривается вопрос об аннулировании лицензии.
Это позволит им оперативно предоставить возражения или необходимые объяснения, пояснили в НБУ.
Кроме этого, Нацбанк уточнил перечень признаков, наличие которых является основанием для вывода об осуществлении предоставителем финуслуг рисковой деятельности.
В частности, такие признаки уточнили для:
- всех небанковских финансовых учреждений и юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги;
- кредитных союзов;
- страховщиков;
- финансовых компаний.
Экономическая правда