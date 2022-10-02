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Утечка газа на "Северном потоке-2" прекратилась

Воскресенье, 2 октября 2022, 10:42 - Игорь Пилипив

Компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству о восстановлении стабильного давления в трубе, что означает прекращение утечки газа.

Об этом сообщает Датское энергетическое агентство в Twitter. 

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что сейчас на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", — говорится в сообщении.

Напомним:

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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из "Северных потоков", до этого было известно о трех утечках.

Оператор газопровода "Северный поток-2" подтвердил данные датского регулятора о том, что разгерметизация газопровода произошла в исключительной экономической зоне Дании. 

На обеих нитках российского газопровода "Северный поток-1" в понедельник вечером якобы обнаружили падение давления - это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на "Северном потоке-2".

Северный поток Дания Россия
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