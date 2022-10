Утечка газа на "Северном потоке-2" прекратилась

Компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству о восстановлении стабильного давления в трубе, что означает прекращение утечки газа.

Об этом сообщает Датское энергетическое агентство в Twitter.

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что сейчас на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", — говорится в сообщении.

Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning.