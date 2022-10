Витік газу на "Північному потоці-2" припинився 

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству про відновлення стабільного тиску в трубі, що означає припинення витікання газу.

Про це повідомляє Данське енергетичне агентство в Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", – йдеться у повідомленні.

Nord Stream 2 AG selskabet har informeret Energistyrelsen om, at der nu synes at være opnået et stabilt tryk på NS2 A-rørledningen. Dette tyder således på, at udblæsningen af gas er tilendebragt på denne rørledning.