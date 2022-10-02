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Витік газу на "Північному потоці-2" припинився 

Неділя, 2 жовтня 2022, 10:42 - Ігор Пилипів

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству про відновлення стабільного тиску в трубі, що означає припинення витікання газу.

Про це повідомляє Данське енергетичне агентство в Twitter. 

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Берегова охорона Швеції виявила четвертий витік газу з "Північних потоків", до цього було відомо про три витоки.

ВІДЕО ДНЯ

Оператор газопроводу "Північний потік-2" підтвердив дані данського регулятора про те, що розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії. 

На обох нитках російського газогону "Північний потік-1" у понеділок увечері нібито виявили падіння тиску – це сталося того ж дня, коли аналогічну поломку зафіксували на "Північному потоці-2".

Північний потік Данія Росія
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Економічна правда
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