NASA перенесло запуск Artemis I в рамках первой за 50 лет миссии на Луну

скриншот с трансляции nasa

В понедельник NASA готовилось запустить ракету Artemis в рамку первой миссии на Луну через пять десятилетий, однако из-за проблем с двигателем запуск пришлось перенести.

Об этом сообщает NASA, Reuters.

"Запуск Artemis I сегодня не производится, поскольку команды решают проблему с двигателем. Команды будут продолжать сбор данных, и мы сообщим вам о времени следующей попытки запуска", – сообщило управление в Twitter.

The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom August 29, 2022

Проблема состоит в том, что подача жидкого водорода не охлаждала должным образом один из четырех двигателей основной ступени ракеты, являющейся частью подготовки, необходимой перед зажиганием.

В понедельник должен был состояться дебютный запуск шестинедельного испытательного полета без экипажа вокруг Луны и обратно, который должен был начать многомиллиардную программу космического агентства Artemis, преемницу Apollo.

Несмотря на то, что на борту не будет людей, Орион будет перевозить имитацию экипажа из трех манекенов: одного мужчину и двух женщин, оснащенных датчиками для измерения уровня радиации и другого воздействия, которое испытывали бы астронавты в реальной жизни.

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Двухступенчатая ракета Space Launch System (SLS) высотой 32 этажа и ее капсула для экипажа Orion должны были быть запущены из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Тысячи зрителей собрались на берегах вокруг мыса с биноклями в руках.

Программа Artemis направлена на возвращение астронавтов на Луну уже в 2025 году после пятидесятилетнего перерыва. Двенадцать астронавтов ходили по Луне во время шести пилотируемых миссий "Аполлон", которые высаживались с 1969 по 1972 годы. Это были единственные космические полеты, пока позволившие отправить людей на поверхность Луны.

NASA определило 2 и 5 сентября как резервные даты запуска в случае провала 29 августа.

NASA

Разработка космического корабля SLS-Orion, продолжавшаяся более десяти лет с годами задержек и превышением бюджета на миллиарды долларов, стоила NASA не менее 37 млрд долл., включая затраты на проектирование, строительство, испытания и наземное оборудование.

Напоминаем:

Соединенные Штаты отправят на Луну миссию с экипажем "не раньше 2025 года".

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило большое испытание ракеты, способной доставить людей на Луну в рамках миссии "Артемида".