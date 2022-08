NASA перенесло запуск Artemis I в рамках первой за 50 лет миссии на Луну

В понедельник NASA готовилось запустить ракету Artemis в рамку первой миссии на Луну через пять десятилетий, однако из-за проблем с двигателем запуск пришлось перенести.

Об этом сообщает NASA, Reuters.

"Запуск Artemis I сегодня не производится, поскольку команды решают проблему с двигателем. Команды будут продолжать сбор данных, и мы сообщим вам о времени следующей попытки запуска", – сообщило управление в Twitter.

