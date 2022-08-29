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Укр / Рус

NASA перенесло запуск Artemis I в рамках первой за 50 лет миссии на Луну

Понедельник, 29 августа 2022, 15:56 - Дана Гордийчук
 
скриншот с трансляции nasa

В понедельник NASA готовилось запустить ракету Artemis в рамку первой миссии на Луну через пять десятилетий, однако из-за проблем с двигателем запуск пришлось перенести.

Об этом сообщает NASA, Reuters.

"Запуск Artemis I сегодня не производится, поскольку команды решают проблему с двигателем. Команды будут продолжать сбор данных, и мы сообщим вам о времени следующей попытки запуска", – сообщило управление в Twitter.

Проблема состоит в том, что подача жидкого водорода не охлаждала должным образом один из четырех двигателей основной ступени ракеты, являющейся частью подготовки, необходимой перед зажиганием.

В понедельник должен был состояться дебютный запуск шестинедельного испытательного полета без экипажа вокруг Луны и обратно, который должен был начать многомиллиардную программу космического агентства Artemis, преемницу Apollo.

Несмотря на то, что на борту не будет людей, Орион будет перевозить имитацию экипажа из трех манекенов: одного мужчину и двух женщин, оснащенных датчиками для измерения уровня радиации и другого воздействия, которое испытывали бы астронавты в реальной жизни.

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Двухступенчатая ракета Space Launch System (SLS) высотой 32 этажа и ее капсула для экипажа Orion должны были быть запущены из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Тысячи зрителей собрались на берегах вокруг мыса с биноклями в руках.

Программа Artemis направлена на возвращение астронавтов на Луну уже в 2025 году после пятидесятилетнего перерыва. Двенадцать астронавтов ходили по Луне во время шести пилотируемых миссий "Аполлон", которые высаживались с 1969 по 1972 годы. Это были единственные космические полеты, пока позволившие отправить людей на поверхность Луны.

NASA определило 2 и 5 сентября как резервные даты запуска в случае провала 29 августа.

 
NASA

Разработка космического корабля SLS-Orion, продолжавшаяся более десяти лет с годами задержек и превышением бюджета на миллиарды долларов, стоила NASA не менее 37 млрд долл., включая затраты на проектирование, строительство, испытания и наземное оборудование.

Напоминаем:

Соединенные Штаты отправят на Луну миссию с экипажем "не раньше 2025 года".

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) успешно завершило большое испытание ракеты, способной доставить людей на Луну в рамках миссии "Артемида".

Экономическая правда
Укр / Рус
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