Яресько покидает Пуэрто-Рико: говорит, что спасла страну от банкротства

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Бывший министр финансов Украины, исполнительный директор финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико Натали Яресько сообщила, что идет в отставку с 1 апреля после того, как помогла стране войти в "период стабильности".

Источник: NBC News со ссылкой на заявление Яресько

Детали: Яресько идет после того, как федеральный судья одобрил план реструктуризации, сокращающий большую часть $70-миллиардного государственного долга.

Благодаря этому сокращению значительно снижаются ежегодные выплаты.

Прямая речь Яресько: "Я оставляю Наблюдательный совет в период восстановления и стабильности.

Я уверена, что путь, который привел нас к этой важной вехе, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию".

Напомним: Стоит отметить, когда Яресько была министром финансов Украины, она также отвечала за реструктуризацию государственного долга.

По условиям реструктуризации государственного долга Украины, которую провела тогдашний министр финансов Наталья Яресько, желаемого списания на уровне 40% от основной суммы долга – не состоялось.

Правительство удовлетворилось показателем 20% и повышенным процентом обслуживания долга, купоном.

Также Украина обязалась выпустить 20-летние бумаги обновления стоимости (value recovery instruments, VRI). Выплаты по ним будут напрямую зависеть от экономического роста страны. То есть, если экономика страны будет расти больше чем на 3% в год, Украина в 2021-2040 годах заплатит намного больше, чем удалось сэкономить.

Некоторые экономисты и инвестбанкиры подвергли критике такие условия реструктуризации.

В марте 2017 года Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико.

Ее избрали среди 300 кандидатов.

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Справка: Пуэрто-Рико - остров в Карибском море, территория, которая существует на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеет статус "неинкорпорированной организованной территории" (находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью).

Ураган "Мария" в 2017 году со скоростью 240 километров в час пронесся над карибским островом Пуэрто-Рико, ранее пострадавший от шторма "Ирма". Урагану была присвоена четвертая категория из пяти, он оказался самым мощным за прошедшие 80 лет. Непогода стала причиной экономического кризиса в Пуэрто-Рико.

Украинская правда