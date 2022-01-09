Госпогранслужба говорит об увеличении пассажиропотока, особенно в направлении ЕС

Госпогранслужба заявляет, что в настоящее время в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС.

Об этом сообщается в пресс-релизе.

"Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников", - объясняют в ведомстве.

Там добавили, что перед некоторыми пунктами пропуска, в частности – "Краковец", "Шегини" и "Грушев", возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых. В то же время, очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смольница".

Напоминаем:

Всего за 8-9 января, границу государства пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. В том числе на западном направлении границу пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. транспорта.