Держприкордонслужба каже про збільшення пасажиропотоку, особливо в напрямку ЄС

Держприкордонслужба заявляє, що наразі в пунктах пропуску фіксується збільшення пасажиро-транспортного потоку. Виїзд громадян з України переважає над в’їздом, особливо на ділянках кордону з країнами ЄС.

Про це повідомляється у прес-релізі

"Зростання пасажиропотоку відбувається переважно через збільшення кількості громадян України, які прямують закордон після завершення новорічно-різдвяних свят", - пояснюють у відомстві.

Там додали, що перед деякими пунктами пропуску, зокрема – "Краківець", "Шегині" та "Грушів", виникає скупчення транспортних засобів, які налічують в середньому від 80 до 150 автівок, як легкових, так і вантажних. Водночас, черги відсутні перед пунктами пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця".

Нагадуємо:

Загалом за минулу добу, 8-9 січня, кордон держави перетнуло майже 100 тис. осіб та 17,5 тис. автомобілів. У тому числі на західному напрямку держрубіж перетнуло 32,7 тис. осіб та 7,8 тис. транспорту.