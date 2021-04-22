Инвестиционное страхование жизни  от ARX Life для клиентов UKRSIBBANK

С апреля 2021 клиенты UKRSIBBANK могут воспользоваться уникальной страховой программой от страховой компании ARX Life - "Инвестиционное страхование жизни".



Программа состоит из накопительной части, которая позволяет накопить определенную сумму и приумножить вложения, и рисковой части, которая покрывает риск потери жизни при любых обстоятельствах.Основное назначение продукта - обеспечение среднесрочных накоплений, от 5 лет.



Основные преимущества "Инвестиционного страхования жизни":



Надежность - формирование капитала в валюте защищает сбережения от инфляции

Доходность - продукт с потенциально более высокой доходностью за счет стратегии инвестиционной политики ARX Life.

Юридическая защита - Cтрахи взносы не подлежат аресту, конфискации, не делятся при имущественных спорах, в том числе при разводе

Налоговые льготы - ежегодно можно получить налоговую скидку 18% от суммы страховых взносов, и реинвестировать ее, увеличивая свой капитал



Договор можно заключить в долларах США сроком на 5 лет с минимальной суммой страхового платежа от 100 долл США. Условия программы достаточно лояльны - с гибким графиком пополнения, "заморозки" и возобновления платежей.

Также можно воспользоваться льготным периодом до 60 дней при ежемесячной уплате страховых взносов без дополнительных комиссий.Страховыми рисками по условиям программы является окончание срока действия договора и потеря жизни с какой-либо причине.



Согласно действующему законодательству ARX Life размещает страховые резервы исключительно в низко рисковые активы, к которым относятся Государственные облигации Украины и средства, размещенные в банках с кредитным рейтингом не ниже "АА" по национальной рейтинговой шкале.



ARX Life, как и ARX, является частью международного страхового холдинга Fairfax Financial Holdings Ltd.

ARX Life входит в ТОР-10 компаний на рынке страхования жизни в Украине. По результатам 2020 страховые премии ARX Life составили 259 600 000, что на 45% больше по отношению к предыдущему году.