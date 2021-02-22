США займутся проверкой Boeing 777 после отказа двигателя в одном из них

Соединенные Штаты будут проверять все самолеты модели Boeing 777 после того, как накануне в одном из них в небе отказал двигатель.
Источник: Федеральное управление гражданской авиации в twitter
Детали: Соответствующее поручение сделал руководитель управления Стив Диксон. Отмечается, что проверки должны начаться немедленно в тех моделях, где установлены двигатели Pratt & Whitney PW4000. Проверять должны именно лопасти вентилятора двигателей.
Из-за этого некоторые самолеты временно не смогут подняться в небо.
Что предшествовало: 20 февраля в американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.