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США займутся проверкой Boeing 777 после отказа двигателя в одном из них

Понедельник, 22 февраля 2021, 09:19

Соединенные Штаты будут проверять все самолеты модели Boeing 777 после того, как накануне в одном из них в небе отказал двигатель.

Источник: Федеральное управление гражданской авиации в twitter

Детали: Соответствующее поручение сделал руководитель управления Стив Диксон. Отмечается, что проверки должны начаться немедленно в тех моделях, где установлены двигатели Pratt & Whitney PW4000. Проверять должны именно лопасти вентилятора двигателей.

Из-за этого некоторые самолеты временно не смогут подняться в небо.

Что предшествовало: 20 февраля в американском городе Брумфилд, штат Колорадо на частные жилые дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777.

Украинская правда

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авиастроение Boeing

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