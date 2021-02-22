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США займутся перевіркою Boeing 777 після відмови двигуна в одному з них

Понеділок, 22 лютого 2021, 09:19

Сполучені Штати будуть перевіряти всі літаки моделі Boeing 777 після того, як напередодні в одному з них в небі відмовив двигун. 

Джерело: Федеральне управління цивільної авіації у twitter

Деталі: Відповідне доручення зробив керівник управління Стів Діксон. Зазначається, що перевірки мають початись негайно у тих моделях, де встановлені двигуни Pratt & Whitney PW4000. Перевіряти мають саме лопаті вентилятора двигунів. 

Через це деякі літаки тимчасово не зможуть піднятися в небо. 

Що передувало: 20 лютого в американському міста Брумфілд, штат Колорадо на приватні житлові будинки впали уламки двигуна літака Boeing 777.

Українська правда

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авіабудування Boeing

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