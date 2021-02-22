США займутся перевіркою Boeing 777 після відмови двигуна в одному з них

Сполучені Штати будуть перевіряти всі літаки моделі Boeing 777 після того, як напередодні в одному з них в небі відмовив двигун.
Джерело: Федеральне управління цивільної авіації у twitter
Деталі: Відповідне доручення зробив керівник управління Стів Діксон. Зазначається, що перевірки мають початись негайно у тих моделях, де встановлені двигуни Pratt & Whitney PW4000. Перевіряти мають саме лопаті вентилятора двигунів.
Через це деякі літаки тимчасово не зможуть піднятися в небо.
Що передувало: 20 лютого в американському міста Брумфілд, штат Колорадо на приватні житлові будинки впали уламки двигуна літака Boeing 777.