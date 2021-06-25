Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию авиастроения
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение, принятое Советом нацбезопасности и обороны 4 июня относительно развития авиастроительной отрасли.
Об этом говорится в Указе №268 / 2021, опубликованном на сайте Офиса президента.
Так, СНБО поручил Кабмину актуализировать в течение месяца Стратегию возрождения отечественного авиастроения до 2030 года, а также утвердить Государственную целевую научно-техническую программу развития авиапромышленности на 2021 - 2030 годы.
Кроме того правительству поручено принять план антикризисных мер по Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию, проработать возможности реализации долгосрочных проектов "Воздушный старт" и "Национальный авиаперевозчик".
Также правительство должно разработать механизмы стимулирования эксплуатантов самолетов типа Ан (лизинг, компенсация ставки НБУ по кредитам и т.д.).
Последним заданием к правительству является ускорение внедрение модели корпоративного управления путем акционирования государственных предприятий авиастроительной отрасли.
Минобороны СНБО поручил проработать вопрос включения в Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задач по обновлению авиапарка, в частности боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.
Министерству иностранных дел с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности поручили обеспечить продвижение продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешние рынки, а также поиск потенциальных партнеров для интеграции Украины в мировую авиапромышленность.
Минстратегпром вместе с Национальной академией наук будут принимать меры по импортозамещению авиапродукции, в частности - подшипников специального назначения, электронных компонентов.
Также им поручено проработать образование национальных структур сертификации и экспертных структур по выявлению контрафактной продукции, определение соответствия и взаимозаменяемости комплектующих изделий и материалов критического импорта.
Напоминаем:
На заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли решение по развитию авиастроительной отрасли в Украине на ближайшие годы.
Экономическая правда
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