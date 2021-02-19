ЕС удвоил вклад в фонд доступа к вакцинам COVAX до 1 млрд евро

Евросоюз объявил об увеличении своего вклада в фонд COVAX, который распространяет вакцины от коронавируса в бедных странах, с 500 млн евро до 1 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы будем в безопасности, только если весь мир будет в безопасности. Как было объявлено в G7, ЕС удваивает свой вклад в СOVAX, всемирный фонд общего доступа к вакцинам - с 500 миллионов евро до 1 миллиарда евро. Скоро начнутся поставки. Настоящий момент глобальной солидарности", - написала фон дер Ляйен.

При этом она не уточнила точные сроки начала поставок вакцин и того, в какие страны они будут доставлены.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС оказывает гуманитарную помощь в размере 100 млн евро для развертывания вакцинации в Африке.

"Финансирование будет использовано для укрепления систем здравоохранения, закупки оборудования и обучения персонала", - добавила она.

Ранее администрация США заявила, что не будет дарить бедным странам ни одной дозы вакцин против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна передаст избыточные дозы вакцин против коронавируса бедным странам.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и США срочно отправить до 5% своих объемов вакцины против коронавируса в развивающиеся страны, где кампании вакцинации еще не начались.

Европейская правда