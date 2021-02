ЄС подвоїв внесок у фонд доступу до вакцин COVAX до 1 млрд євро

Європейський союз оголосив про збільшення свого внеску до фонду COVAX, який поширює вакцини від коронавірусу в бідні країни, з 500 млн євро до 1 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала в Twitter глав Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми будемо в безпеці, тільки якщо весь світ буде в безпеці. Як було оголошено в G7, ЄС подвоює свій внесок в СOVAX, всесвітній фонд загального доступу до вакцин - з 500 мільйонів євро до 1 мільярда євро. Скоро почнуться поставки. Справжній момент глобальної солідарності", - написала фон дер Ляєн.

We will only be safe if the whole world is safe



As announced in the #G7, the EU is doubling its contribution to #COVAX, the world’s facility for universal access to vaccines - from €500 million to €1 billion.



Deliveries will start soon. A true moment of global solidarity.