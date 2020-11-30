Perutnina Ptuj заняла первое место среди 50 крупнейших компаний пищевой промышленности Словении (укр)

Один із найбільших виробників курятини в Південно-Східній Європі компанія Perutnina Ptuj посіла перше місце серед 50 найбільших компаній харчової промисловості Словенії.

Про це свідчить звіт Торгово-промислової палати Словенії, який вийшов в журналі "Голос економіки".

Perutnina Ptuj з 2019 року входить до складу українського агроіндустріального холдингу МХП.

"Високі показники Perutnina Ptuj в Словенії та в Південно-Східній Європі загалом засвідчують, що український бізнес може працювати ефективно не тільки всередині країни, не тільки на експорт продукції, а й при управлінні великими виробничими потужностями закордоном. Ми в МХП задоволені динамікою розвитку Perutnina Ptuj", - наголосила речниця МХП Ірина Ванникова.

Також у звіті йдеться про успішне втілення Perutnina Ptuj ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності бізнесу. Так, перехід на нову упаковку для охолодженої продукції дозволив зменшити використання пластику на 80%.

"Perutnina Ptuj" зазначила серйозний підхід та стратегічну орієнтацію на сталий розвиток.

"Ми використовуємо все більше відновлюваних матеріалів. Цього року ми зробили додатковий крок у цьому напрямку і обрали нову форму та тип упаковки для нової лінійки готових охолоджених продуктів.

Нова упаковка складається з двох матеріалів - картону та пластику і містить на 80% менше пластику, ніж порівнянна альтернативна упаковка на основі пластику.

І нарешті, що важливо, загальна вага упаковки на чотирнадцять відсотків нижча, що означає менше відходів після її використання", - повідомили в Perutnina Ptuj.

Група Perutnina Ptuj зменшила споживання невідновлюваних ресурсів на 1% у 2019 році порівняно з 2018 роком. Порівняно з попереднім роком, споживання палива з відновлюваних джерел також зросло на 2%, тоді як загальне споживання пального збільшилось на 1%.

Таким чином, компанія Perutnina Ptuj зменшила викиди парникових газів на 107 тонн порівняно з рівнем викидів 2018 року.