Открытие первой в Украине масштабной бренд-зоны beko в формате shop in shop

На территории 100 м² расположена специальная зона, имитирующая реальный интерьер кухни с установленной техникой премиального сегмента.

В бренд-зоне beko формата shop in shop посетители магазина могут ознакомиться с более 50 товарами новой серии крупной бытовой техники beko и узнать о ТОП-5 современных технологиях, заложенных в продукцию для повседневного использования:

1. AquaTech — позволяет сократить время стирки на 50%, обеспечивая на 50% более деликатное очищение.

2. AutoDose — однократная заправка жидкими моющими средствами в стиральной и посудомоечной машине с точной дозировкой для каждой программы обеспечивает до 1 месяца работы.

3. Split&Cook — экономия электроэнергии при приготовлении одновременно двух разных блюд в духовке.

4. PremiumDirect — активное управление работой индукционной варочной панели благодаря интуитивному интерфейсу и двухуровневой подсветке.

5. HarvestFresh — сохранение витаминов в холодильниках side-by-side благодаря имитации солнечного цикла.

В бренд-зоне можно будет протестировать технологии умной техники с помощью специального приложения HomeWhiz и ощутить всю простоту использования интеллектуального управления.

Компания beko также создала отдельно кулинарную зону, где размещены два варианта дизайна кухни в светлой и темной цветовой гамме, что позволит покупателям увидеть как именно их техника будет выглядеть в реальном доме.

"По нашей статистике во время карантина 45% покупок техники bekо было онлайн. Исходя из нынешних реалий пандемии COVID-19 этот показатель будет только расти.

Однако потребители все равно хотят увидеть товар вживую перед покупкой. Из-за карантинных ограничений у людей нет возможности посещать большое количество магазинов.

Поэтому для нас очень важно, чтобы покупатель мог увидеть широкий ассортимент в одной торговой точке и задать вопросы по технологиям специалисту в магазине, а не разбираться самостоятельно.

С этой целью мы создали формат бренд-зоны bekо как shop in shop", — комментирует генеральный директор bekо Альп Арбатлы.

"Это пилотный проект. Но в наших планах — развивать доступность инновационных продуктов покупателям по всей Украине в нашей сети.

Нам важно сохранять высокий уровень оффлайн-услуг и предлагать решения по потребностям современного клиента", — исполнительный директор торговой сети "Фокстрот" Алексей Зозуля.

*Справка о компании beko

beko — международный бренд бытовой техники, входящий в группу компаний Arçelik, представленный в более чем 140 странах. Компания предлагает линейки продуктов, включающих бытовую технику, кондиционеры и мелкую технику.

beko — европейский лидер среди брендов на рынке отдельно стоящей бытовой техники для дома и крупнейший бренд бытовой техники в Великобритании.

Бренд является главным партнером ФК "Барселона", именным партнером мужской баскетбольной команды "Фенербахче" и официальным поставщиком европейского чемпионата League of Legends (LEC).