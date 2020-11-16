Відкриття першої в Україні масштабної бренд-зони beko у форматі shop in shop

У оновленому магазині "Фокстрот" (пр. Степана Бандери, 21) з'явилася найбільша бренд-зона beko формату shop in shop.



На території 100 м² розташована спеціальна зона, що імітує реальний інтер'єр кухні зі встановленою технікою преміального сегмента. У бренд-зоні beko формату shop in shop відвідувачі магазину можуть ознайомитися з понад 50 товарами нової серії великої побутової техніки beko і дізнатися про ТОП-5 сучасних технологій, які закладені в продукцію для повсякденного використання:

1. AquaTech — дозволяє скоротити час прання на 50%, забезпечуючи на 50% більш делікатне очищення

2. AutoDose — одноразова заправка рідкими мийними засобами в пральній і посудомийній машині з точним дозуванням для кожної програми забезпечує до 1 місяця роботи.

3. Split&Cook — економія електроенергії при приготуванні одночасно двох різних страв в духовці.

4. PremiumDirect — активне управління роботою індукційної варильної панелі завдяки інтуїтивному інтерфейсу і дворівневому підсвічуванню.

5. HarvestFresh — зберігання вітамінів в холодильниках side-by-side завдяки імітації сонячного циклу.

У бренд-зоні можна буде протестувати технології розумної техніки за допомогою спеціального додатка HomeWhiz і відчути всю простоту використання інтелектуального управління.

Компанія beko також створила окремо кулінарну зону, де розміщені два варіанти дизайну кухні у світлій і темній колірній гамі, що дозволить покупцям побачити як саме їх техніка буде виглядати в реальному будинку.

"За нашою статистикою під час карантину 45% покупок техніки bekо було онлайн. Виходячи з нинішніх реалій пандемії COVID-19 цей показник буде тільки рости.

Але споживачі все одно хочуть побачити товар наживо перед покупкою. Через карантинні обмеження у людей немає можливості відвідувати велику кількість магазинів.

Тому для нас дуже важливо, щоб покупець міг побачити широкий асортимент в одній торговій точці та поставити запитання по технологіях фахівцю в магазині, а не розбиратись самостійно.

З цією метою ми створили формат бренд-зони bekо як shop in shop", — коментує генеральний директор bekо Альп Арбатли.

"Це пілотний проєкт. Але в наших планах — розвивати доступність інноваційних продуктів покупцям по всій Україні в нашій мережі.

Нам важливо зберігати високий рівень офлайн-послуг і пропонувати рішення за потребами сучасного клієнта", — виконавчий директор торгової мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля.

*Довідка про компанію beko

beko — міжнародний бренд побутової техніки, що входить до групи компаній Arçelik, яка представлена в більш як

140 країнах. Компанія пропонує лінійки продуктів, що включають побутову техніку, кондиціонери повітря і дрібну

техніку. beko — європейський лідер серед брендів на ринку окремостоячої побутової техніки для дому, і найбільший бренд побутової техніки у Великій Британії. Бренд є Головним партнером ФК "Барселона", іменним партнером чоловічої баскетбольної команди "Фенербахче" і Офіційним постачальником Європейського чемпіонату League of Legends (LEC).