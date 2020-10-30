В ЕС против закрытия внутренних границ, несмотря на распространение коронавируса

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Ангела Меркель предостерегли от закрытия внутренних границ ЕС для грузовых перевозок, несмотря на быстро растущее число случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я думаю, что мы все усвоили уроки", - сказал фон дер Ляйен о резком закрытии границ, которое наблюдалось, когда Covid-19 впервые начал обрушиваться на Европу в марте.

"Потребовалось очень мало времени, чтобы понять, что это мешает единому рынку, потоку товаров. Это не остановило распространение вируса", - сказал она после видеоконференции лидеров ЕС.

По ее словам, когда вопрос касается передвижения людей, граждане ЕС должны на время ограничить поездки в пределах открытой границы блока только важными поездками.

Первое закрытие внутренних границ застало правительства и граждан ЕС врасплох, вызвав задержки с транспортировкой даже товаров первой необходимости и в некоторых случаях огромные пробки на дорогах. На этот раз лидеры хотят лучше информировать друг друга о своих планах с помощью регулярных видеоконференций.

В последние дни Германия и Франция объявили о новых ограничениях различной степени строгости.

Но, по словам пресс-секретаря Ангелы Меркель, канцлерка сказала своим коллегам из ЕС, что границы должны оставаться открытыми для обеспечения движения товаров.

"Для Германии как страны в центре Европы особенно важно, чтобы там функционировал экономический оборот", - сказал Штеффен Зайберт.

Напомним, Германия со 2 ноября вводит строгие карантинные ограничения, включающие закрытие баров, ресторанов и фитнес-студий.

Европейская правда