Путин считает, что цены на газ в Европе растут из-за Украины

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одной из составляющих роста спотовых цен на газ, который сейчас наблюдается в Европе, спрос со стороны Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает "Интерфакс".

Путин сказал, что "Газпром" на этой неделе не бронирует транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа", потому что покупатели не выставили заявок на покупку. В то же время по "Ямалу-Европе" газ сейчас качается реверсом из Германии в Польшу.

Президент РФ не исключил, что реверсный поток газа из Германии в Польшу впоследствии может направляться в Украину, что создает дефицит газа и рост цен в Европе.

"Они (покупатели из Германии, – ред.), поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 млрд больше, чем предусмотрено долгосрочными контрактами, теперь продают его. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем - примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько с ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания думать, что этот газ идет в конце концов в Украину", – заявил он.

"И вместо того, чтобы подавать в Польшу и потом в Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику? И повлиять на цену на споте, потому что чем больше продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет - туда начали качать. В обратную сторону. В этом проблема, при чем здесь "Газпром"?", – добавил Путин.

Напоминаем:

21 декабря спотовая цена газа в Европе превысила рекордные 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне информации об остановке и развороте в реверс газопровода "Ямал-Европа", а также падении ветрогенерации в регионе.

В ноябре и декабре российский "Газпром" часто прерывал транзит топлива по газопроводу "Ямал-Европа", из-за чего он переходит в реверсный режим – газ идет с запада на восток.

По состоянию на утро 20 декабря уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился до 59,57% от их максимальной вместимости – это на 16,3 п.п. ниже среднего значения за последние пять лет.