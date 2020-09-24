В Финляндии будет первый в Европе завод по переработке бытового текстильного мусора

В Финляндии летом 2021 года откроют первый завод, который будет принимать на переработку тряпки и прочие текстильные отходы от домохозяйств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Строительство завода уже началось в Паймио, недалеко от города Турку на юго-западе страны.

Как пишет издание, это будет первый подобный завод не только в Финляндии, но и в Европе.

На нем будет возможно превратить тряпье в волокна, которые текстильная промышленность сможет использовать для производства новой продукции.

Завод создаст сотни новых рабочих мест и поможет Финляндии решить проблему с текстильным мусором. За год его накапливается 70-100 тонн.

"Мы планируем следующим летом открыть одну линию... Работа будет запускаться поэтапно", - рассказывает проектный менеджер Сене Илмонен из Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, компании, осуществляющей строительство.

Согласно новому проекту закона об отходах, предполагается, что Финляндия начнет собирать отходы текстиля отдельно в 2023 году. По законодательству ЕС, страны-члены должны начать делать это с 2025 года.

Возможность отдельно сдать текстильный мусор есть и сейчас - этим занимаются около 30 муниципальных компаний, но практика и стоимость у каждой из них отличаются.