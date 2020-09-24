У Фінляндії будують перший у Європі завод для переробки побутового текстильного сміття

У Фінляндії влітку 2021 року відкриють перший завод, який прийматиме на переробку зношений одяг та інше текстильне сміття від домогосподарств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Будівництво заводу вже розпочалося у Пайміо, неподалік від міста Турку на південному заході країни.

Як пише видання, це буде перший подібний завод не лише у Фінляндії, а й у Європі.

На ньому буде можливо перетворити ганчір’я на волокна, які текстильна промисловість зможе використовувати для виробництва нової продукції.

Завод створить сотні нових робочих місць та допоможе Фінляндії вирішити проблему з текстильним сміттям. За рік його накопичується 70-100 тонн.

"Ми плануємо наступного літа відкрити одну лінію… Робота буде запускатися поетапно", - розповідає проєктний менежер Сіні Ілмонен з Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, компанії, що здійснює будівництво.

Згідно з новим проєктом закону про відходи, передбачається, що Фінляндія почне збирати відходи текстилю окремо у 2023 році. За законодавством ЄС, країни-члени мають почати робити це з 2025 року.

Можливість окремого здати текстильне сміття є і зараз - цим займаються близько 30 муніципальних компаній, але практики і вартість у кожної з них відрізняються.