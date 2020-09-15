Рада сделала шаг к предоставлению льгот креативным индустриям и туризму

Верховная Рада намерена ввести налоговые льготы для проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

За соответствующий законопроект №3851 в первом чтении проголосовали 273 народных депутата передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ предлагает ввести налоговые механизмы для предоставления государственной поддержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий, чтобы не допустить их стагнации, сохранить и создать новые рабочие места.

Законопроект, в частности, предлагает не облагать налогом на прибыль предприятия, доходы физических лиц, единым налогом доходы в виде культурного гранта.

Согласно законопроекту, под культурным грантом подразумевают "целевую помощь в виде средств или имущества, которая предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств государственного и/или местных бюджетов, международной технической помощи для реализации проекта или программы в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий".

Кроме того, в части налога на добавленную стоимость предлагается не облагать операции по ввозу на таможенную территорию Украины (импорт) товаров, которые входят в состав национального кинематографического наследия.

Предлагается также к 1 января 2025 не облагать налогом некоторые операции по поставке национальных фильмов, а с 1 января 2023 до 1 января 2025 не облагать налогом операции по поставке услуг по демонстрации, распространения и показа национальных фильмов и иностранных фильмов, которые дублированы, озвучены государственной языком на территории Украины, при условии, если такие фильмы адаптированы в соответствии с законодательством, в украиноязычной версии для лиц с недостатками зрения и слуха.