Рада зробила крок до надання пільг креативним індустріям та туризму

Верховна Рада має намір запровадити податкові пільги для проектів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій

За відповідний законопроект №3851 у першому читанні проголосували 273 народних депутати передає Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, документ пропонує запровадити податкові механізми для надання державної підтримки сферам культури, туризму та сектору креативних індустрій, щоб не допустити їхньої стагнації, зберегти та створити нові робочі місця.

Законопроект, зокрема, пропонує не оподатковувати податком на прибуток підприємства, доходи фізичних осіб, єдиним податком доходи у вигляді культурного гранту.

Відповідно до законопроекту, під культурним грантом йдеться про "цільову допомогу у вигляді коштів або майна, які надаються на безоплатній та безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та в секторі креативних індустрій".

Крім того, в частині податку на додану вартість пропонується не оподатковувати операції із ввезення на митну територію України (імпорт) товарів, які входять до складу національної кінематографічної спадщини.

Пропонується також до 1 січня 2025 року не оподатковувати деякі операції з постачання національних фільмів, а з 1 січня 2023 року до 1 січня 2025 року не оподатковувати операції з постачання послуг із демонстрування, розповсюдження та показу національних фільмів та іноземних фільмів, які дубльовані, озвучені державною мовою на території України, за умови, якщо такі фільми адаптовані, відповідно до законодавства, в україномовній версії для осіб із вадами зору та слуху.