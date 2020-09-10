Ситуация с остановкой грузов на таможне постепенно улучшается - ЕБА

По состоянию на 10 сентября большее количество грузов остановленных на Галицкой и Киевских таможнях разблокировано.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

"Следует констатировать, что ситуация сдвинулась с места - после многочисленных обращений, жалоб со стороны бизнеса и поднятие вопроса на всех уровнях большинство грузов была разблокировано.

В то же время, значительное количество жалоб от бизнеса по блокированию таможенного оформления грузов все же остается.

Бизнес-сообщество считает, что существуют предостережения, что улучшение ситуации может носить временный характер и быть связанным с ажиотажем, который вызвала критика в всех уровнях власти и в СМИ.

"Данная ситуация натолкнула на мысль, что мы возвращаемся к временам ручного управления на таможне и нежеланием добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности.

Очень хочется надеяться, что это лишь единичный случай и подобная ситуация больше не повторится. Пока же бизнес ожидает, что остальные грузовиков поедут, чтобы бизнес-процессы в компаниях заработали должным образом", - сообщает исполнительный директор ЕБА.

Напомним:

Накануне блокировка около 150 фур на таможне уже привела к перебоям с производством в 20 компаниях из-за задержки поставок сырья и грузов.

Как объяснил и.о главы ГТС Андрей Павловский, задержка грузов при прохождении таможенных пунктов часто обусловлена не ручным вмешательством работников таможни, а работой автоматизированной системы.