Ситуація із зупинкою вантажів на митниці поступово покращується – ЄБА

Станом на 10 вересня більша кількість вантажів зупинених на Галицькій та Київських митницях розблокована.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація.

"Варто констатувати, що ситуація зрушила з місця – після численних звернень, скарг з боку бізнесу та підняття питання на усіх рівнях більшість вантажів було розблоковано. Водночас, значна кількість скарг від бізнесу щодо блокування митного оформлення вантажів все ж залишається.

Бізнес-спільнота вважає, що існують перестороги, що покращення ситуації може мати тимчасовий характер та бути пов’язаним з ажіотажем, який викликала критика на усіх рівнях влади та в медіа.

"Дана ситуація наштовхнула на думку, що ми повертаємось до часів ручного управління на митниці та небажанням добросовісно виконувати свої професійні обов’язки. Дуже хочеться сподіватись, що це лише одиничний випадок і подібна ситуація більше не повториться.

Наразі ж бізнес очікує, що решта вантажівок поїде, аби бізнес-процеси у компаній запрацювали належним чином", - повідомляє виконавчий директор ЄБА.

Нагадуємо:



Напередодні блокування майже 150 фур на митниці вже призвело до перебоїв із виробництвом у 20 компаніях через затримку постачань сировини і вантажів.

Як пояснив в.о голови ДМС Андрій Павловський, затримка вантажів при проходженні митних пунктів часто зумовлена не ручним втручанням працівників митниці, а роботою автоматизованої системи.