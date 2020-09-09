Руководитель таможни Павловский объяснил задержку грузов на границе

Задержка грузов при прохождении таможенных пунктов часто обусловлена не ручным вмешательством работников таможни, а работой автоматизированной системы.

Об этом заявил и.о. главы Гостаможслужбы Андрей Павловский на совещании с представителями Американской торговой палаты и Европейской бизнес ассоциации.

"Сейчас мы наблюдаем задержку грузов на некоторых таможенных пунктах. Но хочу отметить, что ни саботажа со стороны таможенных органов не происходит - идет рабочий процесс сугубо в правовом поле.

Действительно, продолжительность таможенного оформления может колебаться. Впрочем, это зависит от самого субъекта оформления.

Если к документам, содержания груза и его задекларированной стоимости вопросов нет, то оформление происходит в кратчайшие сроки. Сегодня нарушений законного периода контроля (до 10 суток) на таможнях мы не наблюдаем", - отметил Павловский.

Также глава ведомства предоставил гарантии: прозрачный бизнес не будет иметь проблем с прохождением таможенного контроля.

"На пути автоматизации и усовершенствования таможенных правил и процедур мы идем к европейской практике - минимизируем человеческое вмешательство. Оценивая стоимость груза, мы пользуемся автоматизированной системой анализа и управлением рисками (АСАУР).

И если АСАУР обнаруживает заниженную стоимость, то автоматически останавливает оформления до полного выяснения деталей и проверки документов. Эта система проверяет грузы предприятий избирательно и работает абсолютно незаангажировано", - заявил Павловский.

Также он отметил, что компаниям, которые не имеют истории нарушений, система предоставляет статус "надежного субъекта".

"Это маркер того, что клиент в течение определенного времени соответствует критериям прозрачности. И тогда его оформления проходит максимально быстро.

На совещании с Ассоциациями предпринимателей я подчеркнул: мы способствуем бизнеса, который ведет прозрачную деятельность и платит все законные платежи в бюджет. Украинский или любой другой бизнес, соблюдает все правила при оформлении груза, не имеет проблем на таможне", - подчеркнул руководитель Гостаможслужбы

Напомним:

Блокировка около 150 фур на таможне уже привела к перебоям с производством в 20 компаниях из-за задержки поставок сырья и грузов.