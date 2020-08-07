Минюст временно приостановил работу единого реестра юрлиц

С 7 по 16 августа 2020 года не будет работать Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций (для пользователей будут доступны только отдельные услуги) - в этот период будет проходить обновление его технической составляющей.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"То, что перезапуск ЕГР пришелся на разгар избирательной кампании, никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации", - заявила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук.

"Министерство юстиции и его межрегиональные управления приложили максимум усилий, чтобы все поступившие документы были рассмотрены своевременно, до периода введения в эксплуатацию нового программного обеспечения Единого государственного реестра.

С 17 августа 2020 года, после запуска нового ЕГР, все процедуры в сфере государственной регистрации политических партий будут проводиться в штатном режиме", - добавила она.

Экономическая правда