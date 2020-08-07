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Мін'юст тимчасово призупинив роботу єдиного реєстру юросіб

П'ятниця, 7 серпня 2020, 15:57
 

З 7 по 16 серпня 2020 року не працюватиме Єдиний державний реєстр юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій (для користувачів будуть доступні тільки окремі послуги) - у цей період відбуватиметься оновлення його технічної складової.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"Водночас те, що перезапуск ЄДР припав на розпал виборчої кампанії, жодним чином не позначиться на строках розгляду документів, поданих суб’єктами виборчого процесу для державної реєстрації", - заявила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

"Міністерство юстиції і його міжрегіональні управління доклали максимум зусиль, аби всі документи, які надійшли, були розглянуті вчасно, до періоду введення в експлуатацію нового програмного забезпечення Єдиного державного реєстру.

З 17 серпня 2020 року, після запуску нового ЄДР, усі процедури в сфері державної реєстрації політичних партій будуть проводитися в штатному режимі", - додала вона.

Економічна правда

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