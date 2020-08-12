Криклий рассказал, продолжит ли "Укрзализныця" сотрудничать с немецкой Deutsche Bahn

"Укрзализныця" будет возвращаться к идее сотрудничества и консалтинга с немецкой Deutsche Bahn после улучшения финансовой ситуации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЭП.

"К Deutsche Bahn мы будем возвращаться, но когда в "Укрзализныце" недостаток ликвидности, я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем консалтинг на 80 млн гривен.

Как минимум, на вилах вынесут или министерство, или "Укрзализныцю", или обоих.

Поэтому эти трансформационные вещи важны, но сначала мы спасаем человека, а потом улучшаем ее состояние", - подчеркнул министр.

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Экономическая правда