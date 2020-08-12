Криклій розповів, чи продовжить "Укрзалізниця" співпрацю із німецькою Deutsche Bahn

"Укрзалізниця" буде повертатися до ідеї співпраці та консалтингу із німецькою Deutsche Bahn після покращення фінансової ситуації.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю ЕП.

"До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в "Укрзалізниці" брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або "Укрзалізницю", або обох.

Тому ці трансформаційні речі важливі, але спершу ми рятуємо людину, а потім покращуємо її стан", - наголосив міністр.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Міністр Владислав Криклій. Про корупцію в "УЗ", державну авіакомпанію та відеофіксацію на дорогах

Економічна правда