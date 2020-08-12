Министр Владислав Криклий. О коррупции в "УЗ", государственной авиакомпании и видеофиксации на дорогах

Через два тижні Владислав Криклій відзначає великий маленький ювілей: рік на посаді міністра інфраструктури. Він – один з небагатьох, хто залишився в Кабміні після відставки уряду Олексія Гончарука.



За цей час одним зі своїх ключових досягнень Криклій називає очищення міністерства та підконтрольних підприємств від "одіозних прізвищ".

Варто визнати, що в цьому напрямку команда Мінінфраструктури дійсно зробила чимало, через що дізналася про себе багато нового. Саме звільнені чиновники, на думку міністра, стоять за скоординованими "чорними" кампаніями проти нього.

За останній рік Криклія в чому тільки не звинувачували. І що він організував тіньовий штаб, в якому начебто відбувається розподіл корупційних потоків. І що його бізнес-партнери заробляють на ОПЗ за підтримки помічників президента. Або що він людина голови МВС і одночасно Офісу президента.

За рік роботи більшість цих тверджень, які з'являлись зазвичай на другорядних ресурсах, так і не підтвердилися.

Разом з тим великі медіа-групи, які належать олігархам і за рік здатні зробити зі звичайної людини президента, і навпаки, за великим рахунком за Криклія ще не бралися.

Це може свідчити про те, що не зважаючи на молодий вік та палкі заяви на початку кар’єри, Криклій за цей рік встиг зрозуміти, що таке велика політика та як тут знаходити компроміси.



В інтерв’ю ЕП міністр розповів про атаки на нього з боку старих та нових обличь, корупцію в "Укрзалізниці", проблеми в портовій галузі, найважчі часи для авіації, роботу в умовах кризи та свій бізнес.



— Незабаром буде рік, як ви на посаді. У вас були амбітні плани зачистити сектор від "токсичних" управлінців та навести порядок. Що з цього вийшло?

— Вийшло прибрати одіозні кадри з системи. Безумовно, це тільки один з інструментів – мати професійних менеджерів, які налаштовані на результат. Я вважаю, що також вийшло повернути довіру, підтримку і бажання ринку взаємодіяти з Мінінфраструктури, тому що міністерство – це бажання чути стейкхолдерів.

— Ви активно спілкуєтесь з учасниками ринку (міністр кілька разів переривав інтерв'ю, щоб відповісти на телефонні дзвінки. – ЕП).

— Питання ж не тільки в цьому... До речі, звичайні учасники ринку мені також телефонують і пишуть. Іноді це збиває і відволікає.

Вийшло почати незворотні зміни в частині запуску цифрових рішень. Я залишаюся цифровим адептом і переконаний, що в будь-яких рішеннях, де присутні чиновники, завжди є ризик. Це завжди пов'язано з тими чи іншими негативними наслідками, навіть якщо це найкраща людина на світі.

Якщо є цифрове рішення, ми отримуємо набагато більш прогнозований, зрозумілий і прозорий результат.

Фото: Тетяна Довгань/Mind.UA

— Можете навести конкретний приклад, де ви це реалізували?

— На цей момент в пілотному режимі знаходяться наші комплекси зважування для перевірки вантажного транспорту. До кінця року це буде 50+ встановлених комплексів по Україні. Крім цього, це також системи автоматичної фото- та відеофіксації.

Те саме стосується системи видачі дозволів на міжнародні вантажоперевезення. Зараз це відбувається через електронний кабінет і ці процеси вдосконалюються.

На фінішному етапі знаходиться інформаційно-транспортна система, яка повинна об'єднати всі можливі реєстри, що існують у сфері транспорту.

Ми реалізуємо концесійні проєкти і, звичайно ж, не зупинилися на морських портах. Порт "Херсон" в концесію ми вже передали, по другому порту – "Ольвія" підписання планується в останню декаду серпня.

Ще три морські порти ми готуємо на концесію і три – на продаж. Крім цього, буде концесія залізничних вокзалів, аеропортів та автомобільних доріг.

Зараз нам вже вдалося забезпечити ремонт понад 1200 кілометрів автошляхів. За минулий рік всього 850 кілометрів доріг було відремонтовано. Загальна цифра буде понад 4 тисячі км доріг державного значення та понад 2 тисячі км доріг місцевого значення, які ми відремонтуємо чи побудуємо. Там є і капітальний ремонт, і нові дороги.

У вересні чекає другого читання закон про внутрішні водні шляхи. Разом з його прийняттям ми зможемо відкрити ще одну велику транспортну артерію – річку. Якщо у 2019 році річкою було перевезено 12 млн тонн, то наша ціль – це 35 млн тонн. Так ми зможемо розвантажити, у тому числі, і автомобільні дороги.

— З приводу зачистки "одіозних кадрів", вони часто нагадують про себе?

— Звичайно, постійно нагадують.

— У чому це проявляється?

— Всі ці постійні акції, пікети, я вже не кажу про статті певних ЗМІ. Не хочу ставити кліше, але вся професійна журналістика знає певні сайти, де за порівняно невелику суму можуть написати все, що заманеться.

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— Яка мета цих кампаній?

— Дискредитація.

— Щоб змусити вас домовлятися або збити з посади?

— Збити з посади, безумовно. У цьому сенсі я не дипломатичний, і не здатний домовлятися. Звичайно, це багатьом не подобається.

Думаю, ви самі зможете зробити висновки, кому я адресно не подобаюся, продивившись, де в основному та з яких медіаресурсів йдуть ці кампанії. У тому числі, це стосується і великих всеукраїнських.

— "Криклій на посаді міністра інфраструктури – це витрачений час і можливості". Це слова нардепа Олександра Скічка (Олександр Скічко, нардеп "Слуги народу", член транспортного комітету Верховної Ради. – ЕП)

— Це його думка.

— У вас погані взаємини лише з ним чи з іншими членами транспортного комітету так само?

— З багатьма членами транспортного комітету відносини відмінні. У пана Скічка просто амбіція – бути міністром інфраструктури. Я не жартую. І йому здається, що він вибрав дуже вправний спосіб – критикою показати, що він великий транспортник.

Спочатку мене це дратувало, але, все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Ну значить для чогось Скічко має бути. Зрештою, у кожного повинен бути свій "Скічко".

— Який Ваш прогноз, скільки протримається діючий склад уряду?

— Рівно до моменту, поки він буде ефективним і буде рух вперед. А це все залежить від кожного із членів уряду.

фото: урядовий портал

— Рік тому я ставив питання з приводу кістяка вашої команди. Тоді, нагадаю, ви сказали, що він ще не сформований, але призначили двох заступників — Олександру Клітіну і Наталію Форсюк. Можете зараз назвати п'ять прізвищ людей, яким ви довіряєте найбільше?

— Звичайно, команда заступників сформована. Зараз це Дмитро Абрамович, Олег Ющенко і Наталія Форсюк.

— Ми говоримо не тільки про заступників, а людей, яких ви привели і яким довіряєте.

— Цих людей я і приводив. Держсекретар у мене зараз теж новий. Це Володимир Бучко, він раніше працював у Мінприроди.

Багато з тих, хто був на своєму місці, продовжують працювати. Це гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, керівники аеропортів "Бориспіль" і "Львів" Павло Рябікін і Тетяна Романовська. Я вважаю, що гарне призначення – Олександр Голодницький, голова Адміністрації морських портів.

— Голодницький — це людина з вашої команди, якій ви довіряєте?

— Це людина, яка працювала раніше, і ми його, скажімо так, зробили частиною команди.

— Він керівник з приставкою в. о. Чому досі не проведений конкурс на повноцінного голову?

— Був карантин і на фінальному етапі все загальмувалося.

— Співбесіди з кандидатами там були проведені ще до карантину, в лютому.

— Так, співбесіди з кандидатами були проведені до карантину. Але там недоукомплектована ще й сама Наглядова рада, і на час карантину все було призупинено. Зараз нарешті будуть доукомплектовані наглядові ради, будуть прийматися рішення, що з цим конкурсом робити.

— Голодницький очолює філію "Дельта-лоцман", його дружина там же працює заступником з фінансів та економіки. Чи немає тут конфлікту інтересів?

— Він філію "Дельта-Лоцман" не очолює. Цю ситуацію на предмет конфлікту інтересів вивчали в НАЗК. Я не можу сказати, що вона симпатична. І висновки теж певні зробили, що якихось дурниць допускати не можна.

Але ось там точно не було хитрого наміру, наприклад, свої компанії запускати на закупівлі або ще щось. Він – обережний, правильний, коректний, дипломатичний професіонал у морській галузі.

— Він претендує на посаду повноцінного керівника АМПУ?

— Моя думка, що зараз з цією позицією він точно справляється. Хто буде в списку претендентів, чесно кажучи, зараз не скажу. Наскільки я пам'ятаю, Наглядовій раді там не всі фіналісти припали до вподоби.

— Повертаючись до членів команди та інформаційних кампаній проти вас. У публікаціях згадуються Павло Шевченко і Грант Даян (в згаданих публікаціях йдеться про існування тіньового офісу, в якому зазначені особи, яких називають соратниками Криклія, начебто здійснюють ручне управління міністерством. – ЕП). Ви знайомі з цими людьми?

— Так, знайомий. Можу навіть розповісти, хто цю дурницю запустив. Ці люди абсолютно ніякого відношення не мали ні до сервісного центру, ні до моєї організації.

Коли в "Укрзалізниці" змінювалося керівництво, мені передали, що є дуже багато негативної інформації, яку може "по-товариськи" розповісти людина, яка раніше працювала в системі. І знаєте, хто це був?

— Хто?

— Такий собі товариш Лєсніков (Станіслав Лєсніков, якого називають одним з наглядачів за "Укрзалізницею". – ЕП). Я до цього взагалі не чув це прізвище. Коли побачив, поспілкувався, зайшов в інтернет, жахнувся, після чого сказав посилати лісом далеко і назавжди.

Товариш Лєсніков разом з багатьма людьми із галузі дуже сильно зацікавлений грабувати "Укрзалізницю". Він, власне, і замовляв ці адресні статейки про зв'язки, бек-офіси та інші дурниці. Ось звідки вся історія.

— Які у вас взаємовідносини з цими людьми?

— Чесно кажучи, зараз у мене практично ніяких відносин немає, тому що цілодобово на роботі. Навіть сімейні стосунки, на жаль, через роботу страждають.

— Ви знайомі з Олександром Горбуненком?

— Так, у свій час ми вчилися в університеті.

— Це ваш колишній бізнес-партнер?

— Так. Ми дружили, але вийшло, що не змогли спрацюватися. Був спільний фітнес-клуб, постійно були якісь тертя, і ми в результаті вирішили залишитися друзями і завершити спільний проєкт.

— Нінель Криклій - це хто?

— Це моя мама.

— Вона зараз володіє вашою часткою в цій фірмі?

— Так, абсолютно вірно. Управляє фітнес-клубом.

— Пан Горбуненко зараз подався в хімію. Ви з ним не спілкуєтеся?

— Я навіть бачив цю смішну статтю про те, що мене прив'язали до фірми "Агро Газ Трейдинг". Я до цього ніякого відношення не маю.

— Перейдемо до "Укрзалізниці". За що все-таки був звільнений Євген Кравцов? Неефективність, корупція, інша причина?

— З самого початку це було принципове рішення, у тому числі, прем'єра. Це було питання часу – його звільнення.

— Тобто, це була чисто політична історія?

— Тут питання не в політичному рішенні. Про "Укрзалізницю" точно не можна сказати, що там все було добре. Якби компанія мала бездоганні результати і прибрали б клани і вертикалі, які паразитували на компанії, то питань про звільнення Кравцова точно б не виникало.

З Євгеном Кравцовим в листопаді 2019 року фото: урядовий портал

— Зараз уже ніхто не паразитує на компанії?

— Я впевнений, що паразитують, але набагато менше. В цілому, це ж величезна компанія, де багато підрозділів. Плюс дуже багато побутової корупції. Якщо ми говоримо про верхньорівневу корупцію, змови з олігархами в перших кабінетах, то тут такого точно немає. Це неможливо в діючій конструкції.

— Чому?

— Тому що у нас чесний президент і чесний прем'єр.

— Якщо ми говоримо про вертикаль, починаючи не з президента, а з керівництва "Укрзалізниці" і вниз?

— У цьому сенсі допускаю будь-яку думку, але хочеться вірити, що зараз цього немає. Я бачу, що дійсно йде економія по закупівлях, по паливу, по запчастинах і в цілому якось більш логічно і раціонально починають проводитися ці закупівлі.

Побутову корупцію вони точно не побороли, всі ці процеси необхідно автоматизувати, там є ще над чим працювати та що покращувати.

— Наглядова рада закінчила співбесіди з 6 претендентами на главу УЗ, у кого з них найбільші шанси?

— Я так розумію, що вони завтра будуть фіналізувати рішення і відправляти на Кабмін. Тому будемо чекати, що найближчим часом зможемо нарешті отримати постійного голову компанії.

— З приводу співпраці з Deutsche Bahn – після звільнення Олексія Гончарука ця ідея повністю відпала?

— До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в "Укрзалізниці" брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або "Укрзалізницю", або обох.

Тому ці трансформаційні речі важливі, але спершу ми рятуємо людину, а потім покращуємо її стан.

— Ще пів року тому ви говорили, що УЗ скоро буде потрібен не один менеджер, а одразу три. Коли чекати поділу компанії?

— Цей поділ треба робити, і це прекрасне питання пану Скічку, який розповідає, як "чудово" працює міністр, але чомусь закон про залізничний транспорт на підкомітеті за 10 засідань так і не був розглянутий.

— Через карантинні обмеження найбільше постраждала авіація. Павло Рябікін скаржився, що немає комунікації з урядом і ви їх не чуєте?

— Ми кожен день спілкуємося, я з ним про це теж окремо говорив. Питання більше стосувалося Мінфіну – очікували якоїсь підтримки.

— Є розуміння, як допомогти авіації зараз?

— Галузі потрібно виживати. Ми окремо ще в четвер збираємося з приводу авіаперевізників та державних портів. За рахунок чого виживати? За рахунок можливих кредитів.

Наприклад, "Бориспіль" отримав кредит в Альфа Банку, "Аерорух" – теж отримав кредит для забезпечення ліквідності та можливості просто виплачувати зарплату працівникам. Також ЄБРР дав в абсолютно рекордні терміни фінансування, тому що там ефективний менеджер – Андрій Ярмак.

Аеропорти до кінця року мають резервну подушку, "Аерорух" теж. Тепер важливо, щоб світ знову не занурився в другу або третю хвилю коронавірусу і не почали знову закриватися пасажирські перевезення.

— Яка зараз в цілому ситуація в аеропортах "Бориспіль" та "Львів"?

— Завантаженість рівно на третину. Точно, як прогнозувала Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Вони давали прогноз, що до кінця року буде 35-40%, у результаті так воно і вийде.

— Президент говорив про створення державної авіакомпанії. Є якісь розрахунки, скільки це може коштувати?

— У будь-якому випадку, цю компанію потрібно розглядати не окремо, а в контексті авіаційної стратегії. Сама по собі авіакомпанія, напевно, не цікава. Але компанія, яка підв`язана до аеропортів, хабів і розвиває транзитну модель – це стає цікавіше.

Авіакомпанія, яка на внутрішні перевезення завантажує замовленнями те ж підприємство "Антонов" – це ще більш цікаво.

Тому що коли на виставку Ле-Бурже приїжджає наш "Антонов" і каже: "Беріть пасажирський літак "Антонов", перше питання, яке там задають: "А вони літають на ваших авіарейсах внутрішніх?" – "Ні". Про що далі говорити?

А авіагалузь дуже високорентабельна, високотехнологічна і там дуже великий мультиплікатор на інвестиції, тобто, там кожна гривня має 5 гривень, мультиплікується в інших суміжних галузях виробництва.

Буде чудово, якщо ми зможемо "Антонов" вивести на інший рівень, тому що зараз вони виробляють небагато, а в основному займаються вантажоперевезеннями, завдяки чому і тримаються на плаву.

фото: урядовий портал

— Коли цей процес може стартувати?

— Зараз ми займаємося авіастратегією і найближчим часом почнемо дуже активно з великими консалтинговими компаніями просувати цей процес.

Думаю, що до кінця осені у нас вже буде фінальний продукт з деталями, цифрами, розумінням, з усіма KPI, і на цьому етапі щодо національного перевізника теж зможемо синхронізувати процеси.

— У ЗМІ кілька разів вкидалася інформація з приводу можливої ​​націоналізації МАУ.

— Таких процесів поки немає і "тілорухів" в цьому напрямку.

— Чим зараз займається департамент цифрової інфраструктури, який при Володимирі Омеляні відповідав за Hyperloop? Які проєкти у нього в пріоритеті?

— Найбільш пріоритетне для них в бюрократичному сенсі – це закінчити нашу єдину інформаційну систему. Коли ми зможемо цю цифрову систему запустити і туди занурити всі взаємодії, то в нашій організації все буде просто чудово.

— Система відеофіксації працює з 1 червня. Які висновки вже можна зробити?

— Як і прогнозувалося, йде спад щодо порушень в тих місцях, які за перші місяці лідирували за сумами штрафів. Якщо в середньому в місяць було порушень на 30 млн гривень, то в наступний місяць вже буде спад на 30% і так далі. Система себе виправдовує.

Я приємно здивований, тому що ми очікували, що буде якась протидія, але люди виявилися морально готові до цієї системи. До кінця року ми плануємо встановити на державних дорогах України ще понад 200 камер.