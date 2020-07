GOLAW названа лучшей юридической фирмой Украины в сфере корпоративного права

3 июля состоялась четырнадцатая церемония награждения лучших юристов Украины - "Юридическая премия 2020 года", во время которой юридическая фирма GOLAW получила престижную награду "Юридическая фирма года в сфере корпоративного права".

"Прошлый год был полон сложных и комплексных проектов, и я очень горжусь признанием команды практики корпоративного права за профессиональную работу и преданность. Мы стремимся зафиксировать свою позицию как лидера в практике корпоративного права и M&A и продолжать применять наш международный опыт и локальные знания для оказания образцовых услуг для наших клиентов". Максим Лебедев Партнер GOLAW, руководитель практики корпоративного права и M&A, адвокат

Уже более 15 лет GOLAW предоставляет юридические консультации украинским и иностранным компаниям в сфере корпоративного права и M&A. Руководитель практики Максим Лебедев неоднократно признавался среди лидеров отрасли согласно результатам национальных и международных юридических исследовательских программ.

Отметим, что GOLAW также стала финалистом в семи других номинациях, среди которых фирма года в судебном, банковском и финансовом, трудовом, уголовном праве, а также в сферах энергетики, должностных преступлений и работы с проблемной задолженностью.

В 2019 году GOLAW была названа лучшей юридической фирмой Украины в сфере налогового права.

Справка. GOLAW - международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Фирма неоднократно была высоко отмечена ведущими украинскими и международными рейтингами, среди которых The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal, "Юридическая премия" и другие. В течение последних восьми фирмы входит в топ-10 юридических фирм Украины.

"Юридическая премия года" - ежегодное исследование украинского юридического рынка, которое проводится специализированным изданием "Юридическая практика". Номинационная комиссия премии выбирает лучшие юридические фирмы и ведущих специалистов в более чем 40 категориях, учитывая, среди прочего, успешные сделки фирмы, ее финансовые показатели и признание на международном уровне.