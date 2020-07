GOLAW названа кращою юридичною фірмою України у сфері корпоративного права

3 липня відбулася чотирнадцята церемонія нагородження кращих юристів України – "Юридична премія 2020 року", під час якої юридична фірма GOLAW отримала престижу винагороду "Юридична фірма року у сфері корпоративного права".

"Минулий рік був сповнений складними комплексними проектами, і я надзвичайно пишаюся визнанням команди практики корпоративного права за професійну роботу та відданість. Ми прагнемо зафіксувати свою позицію як лідера у практиці корпоративного права та M&A та продовжуватимемо застосовувати наш міжнародний досвід та локальні знання для надання взірцевих послуг для наших клієнтів". Максим Лебедєв Партнер GOLAW, керівник практики корпоративного права та M&A, адвокат

Вже більше 15 років GOLAW надає юридичні консультації українським та іноземним компаніям у сфері корпоративного права та M&A.

Керівник практики Максим Лебедєв неодноразово визнавався серед лідерів галузі згідно національних та міжнародних юридичних дослідницьких програм.

Зазначимо, що GOLAW також стала фіналістом у семи інших номінаціях, серед яких фірма року з судового, банківського та фінансового, трудового, кримінального права, а також фірма року у сферах енергетики, посадових злочинів та роботи з проблемною заборгованістю.

У 2019 році GOLAW була названа кращою юридичною фірмою України у сфері податкового права.

Довідка. GOLAW – міжнародна юридична фірма, офіси якої розташовані у Києві (Україна) та Берліні (Німеччина). Фірма неодноразово була високо відмічена провідними українськими та міжнародними рейтингами, серед яких The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal, "Юридична премія" тощо. Протягом останніх восьми років, GOLAW входить до топ-10 кращих юридичних фірм України.

"Юридична премія року" – щорічне дослідження українського юридичного ринку, яке проводиться спеціалізованим виданням "Юридична практика". Номінаційна комісія премії обирає кращі юридичні фірми та провідних спеціалістів у більш ніж 40 категоріях, враховуючи, серед іншого, успішні угоди фірми, її фінансові показники та визнання на міжнародному рівні.