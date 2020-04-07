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Менеджер Всемирного банка объяснил, от чего будет зависеть успех земельной реформы

Вторник, 7 апреля 2020, 16:52
 

Конечный успех земельной реформы определят участие юридических лиц в обороте сельхозземли и проведение своевременного референдума относительно участия иностранцев.

Об этом в комментарии "Интерфскс-Украина" заявил региональный менеджер IFC (входит в структуру Всемирного банка) в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пеллмар.

"Именно реализация участия юридических лиц в обороте земель для усиления конкуренции, ослабление ограничений на количество земли для покупки и своевременное проведение референдума по участию в рынке иностранцев будут определять конечный успех реформы и ее влияние на экономику Украины", - сказал Пеллмар.

Напомним:

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

Знать больше: Зеленский vs Коломойский: битва за МВФ, в которой погибло монобольшинство

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рынок земли Всемирный банк

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