Более 26 миллионов человек в США потеряли работу из-за коронавируса
Пятница, 24 апреля 2020, 10:45
В общем, из-за пандемии COVID-19 и принятых ограничительных мер в Соединенных Штатах количество безработных выросло до 26,4 миллиона.
Источник: AFP
Детали: Более 4,4 миллиона американцев за последние семь дней подали заявки на получение пособия по безработице.
В целом за последние пять недель в США за помощью обратилось уже более 26,4 миллиона американцев, признают чиновники.
Сейчас количество безработных превышает показатели, которые фиксировали во время глобального финансового кризиса 2008 года.
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