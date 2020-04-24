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Более 26 миллионов человек в США потеряли работу из-за коронавируса

Пятница, 24 апреля 2020, 10:45
 

В общем, из-за пандемии COVID-19 и принятых ограничительных мер в Соединенных Штатах количество безработных выросло до 26,4 миллиона.

Источник: AFP

Детали: Более 4,4 миллиона американцев за последние семь дней подали заявки на получение пособия по безработице.

В целом за последние пять недель в США за помощью обратилось уже более 26,4 миллиона американцев, признают чиновники.

Сейчас количество безработных превышает показатели, которые фиксировали во время глобального финансового кризиса 2008 года.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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США работа безработица коронавирус

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