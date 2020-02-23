Директора одного из заводов "Укроборонпрома" задержали на взятке
Директора предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда", входящего в состав "Укроборонпрома", задержали на получении взятки за аренду помещений завода.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
Задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда.
В ведомстве сообщают, что указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав "Укроборонпром".
22 февраля задержанному сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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