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Директора одного из заводов "Укроборонпрома" задержали на взятке

Воскресенье, 23 февраля 2020, 17:00
 

Директора предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда", входящего в состав "Укроборонпрома", задержали на получении взятки за аренду помещений завода.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда.

В ведомстве сообщают, что указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав "Укроборонпром".

22 февраля задержанному сообщено о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Укроборонпром взятка

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