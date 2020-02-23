Директора одного з заводів "Укроборонпрому" затримали на хабарі
Директора підприємства "Шосткинський завод Зірка", що входить до складу "Укроборонпрому", затримано на одержанні хабара за оренду приміщень заводу.
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.
Задокументовано факт одержання неправомірної вигоди розміром 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський завод Зірка".
У відомстві повідомляють, що вказану суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та у подальшому - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу "Укроборонпром".
22 лютого затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
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