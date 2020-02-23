Великобритания введет новые паспорта после Brexit
Британское правительство решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза.
Об этом сообщает Sky News.
По словам министра внутренних дел Британии Притти Патель, уже с марта 2020 года британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта.
"Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", — пояснила она.
Указано, что введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.
Напомним:
Великобритания после выхода из ЕС будет требовать от трудовых мигрантов наличие трудового соглашения и знание английского.
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