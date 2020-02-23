Все разделы
Укр / Рус

Великобритания введет новые паспорта после Brexit

Воскресенье, 23 февраля 2020, 16:00
 

Британское правительство решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза.

Об этом сообщает Sky News.

По словам министра внутренних дел Британии Притти Патель, уже с марта 2020 года британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта.

"Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", — пояснила она.

Указано, что введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

 

Напомним:

Великобритания после выхода из ЕС будет требовать от трудовых мигрантов наличие трудового соглашения и знание английского.

Также мы рассказывали как Великобритания выходила из Европейского Союза.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Brexit паспорта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Французский министр прогнозирует крайне жесткие торговые переговоры Британии и ЕС 17 февраля 2020, 10:47
Новости выходных: 12 миллиардов долларов от "заробитчан", страховая медицина и фонд для восстановления Донбасса 16 февраля 2020, 17:24
Великобритания сократит количество трудовых мигрантов 16 февраля 2020, 14:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!