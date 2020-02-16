Великобритания сократит количество трудовых мигрантов

Источник: 24 канал

Великобритания после выхода из ЕС будет требовать от трудовых мигрантов наличие трудового соглашения и знание английского.

Об этом пишет Reuters.

Великобритания официально вышла из Европейского Союза в конце января, но переходный период действует до 31 декабря.

"Наша новая иммиграционная система перекроет поток зарубежной низкоквалифицированной рабочей силы", - заявила министр внутренних дел Приті Патель.

Она отметила, что со следующего года всем квалифицированным работникам нужно будет заработать достаточно "баллов" для работы в Великобритании. Им нужно будет разговаривать на английском языке, иметь стабильную работу и соответствовать требованиям зарплаты, поскольку она устанавливает правила пост-Brexit следующего года.

В издании пишут, что некоторые оппозиционные политики утверждают, что ограничения на иммиграцию могут нанести ущерб государственным службам, таким как Национальная служба здравоохранения, которая в определенных районах возлагается на граждан ЕС, которые работают медсестрами и врачами.

В правительстве отметили, что будет добавлять дополнительные "баллы" тем, кто работает в секторах, где есть дефицит квалификаций.

Лондон и Брюссель потратят этот год на переговоры относительно соглашения после Brexit, которая вступит в силу 1 января.

Напомним:

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