Великобританія введе нові паспорти після Brexit
Британський уряд вирішив оновити паспорт громадянина після виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу.
Про це повідомляє Sky News.
За словами міністра внутрішніх справ Британії Прітті Патель, вже з березня 2020 року британська влада почне надавати громадянам нові паспорти.
"Вихід із Євросоюзу дав унікальну можливість відновити нашу національну ідентичність і прокласти новий шлях у світі. З поверненням до культового синьо-золотого дизайну, британський паспорт знову буде вплетений в нашу національну ідентичність", - пояснила вона.
Зазначено, що введення нових документів у Британії буде відбуватися поетапно. Очікується, що вже з середини 2020 року всі нові паспорти будуть синіми і прикрашені квітковими емблемами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.
Нагадаємо:
Великобританія після виходу з ЄС вимагатиме від трудових мігрантів наявність трудової угоди та знання англійської.
Також ми розповідали як Великобританія виходила з Європейського Союзу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua