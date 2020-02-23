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Великобританія введе нові паспорти після Brexit

Неділя, 23 лютого 2020, 16:00
 

Британський уряд вирішив оновити паспорт громадянина після виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу.

Про це повідомляє Sky News.

За словами міністра внутрішніх справ Британії Прітті Патель, вже з березня 2020 року британська влада почне надавати громадянам нові паспорти.

"Вихід із Євросоюзу дав унікальну можливість відновити нашу національну ідентичність і прокласти новий шлях у світі. З поверненням до культового синьо-золотого дизайну, британський паспорт знову буде вплетений в нашу національну ідентичність", - пояснила вона.

Зазначено, що введення нових документів у Британії буде відбуватися поетапно.  Очікується, що вже з середини 2020 року всі нові паспорти будуть синіми і прикрашені квітковими емблемами Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.

 

Нагадаємо:

Великобританія після виходу з ЄС вимагатиме від трудових мігрантів наявність трудової угоди та знання англійської.

Також ми розповідали як Великобританія виходила з Європейського Союзу.

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Brexit паспорти

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