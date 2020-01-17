Макогон рассказал, какие страны могут интересоваться украинскими хранилищами газа

Глава Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что украинские хранилища газа сейчас используются менее чем на 50%, что может быть интересно для партнеров из Польши, Молдовы, Румынии и Венгрии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"У нас есть значительные инфраструктурные возможности, которые на данный момент не полностью используются. Например, украинские хранилища газа являются крупнейшими в Европе, но на данный момент используются менее чем на 50%.

Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила планы расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии", - подчеркнул Макогон.

Напомним:

Ранее Макогон заявлял, что Украина может за год получать из Польши 6,6 млрд кубометров газа путем физических поставок, а еще 3,2 млрд кубометров может обеспечить виртуальный реверс.