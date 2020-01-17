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Укр / Рус

Макогон розповів, які країни можуть цікавитися українськими сховищами газу

П'ятниця, 17 січня 2020, 18:55
 

Глава Оператора ГТС Сергій Макогон заявив, що українські сховища газу зараз використовуються менш ніж на 50%, що може бути цікаво для партнерів з Польщі, Молдови, Румунії та Угорщини.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"У нас є значні інфраструктурні можливості, які на даний момент не повністю використовуються. Наприклад, українські сховища газу є найбільшими в Європі, але на даний момент використовуються менш ніж на 50%.

Нашим сусідам можуть бути цікаві наші послуги зі зберігання газу, зокрема для Польщі, яка заявила плани розширення власних сховищ газу. Є потреба і в Молдові, Румунії та Угорщини", - підкреслив Макогон.

Нагадуємо:

Раніше Макогон заявляв, що Україна може за рік отримувати з Польщі 6,6 млрд кубометрів газу шляхом фізичних поставок, а ще 3,2 млрд кубометрів може забезпечити віртуальний реверс.

Також голова "Оператору газотранспортної системи України" розраховує, що українська й російська сторони з часом зможуть повернутися до питання зберігання Росією газу в українських підземних сховищах.

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ГТС газ

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